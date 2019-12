POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wismar (ots) - Bereits Anfang September 2019 wurde eine 77-jährige Wismarerin

Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte beschrieb wie sie an diesem Tag

von einem jungen Mann, mit Dreitagebart und dunklen Haaren, in der

Dankwartstraße angesprochen und nach dem Weg zu einer Kirche gefragt wurde.

Dabei hatte sich der Tatverdächtige, unter dem Vorwand Bauchschmerzen zu haben,

vornüber gebeugt und offenbar in die Tasche der Frau, die sie an ihren Rollator

gehängt hatte, gegriffen. Erst als die Seniorin einige Zeit später Zuhause

eintraf, stellte sie das Fehlen ihres Portmonees fest. Wie sich herausstellte,

hatte der Täter noch am selben Tag mit der EC-Karte der Frau einen dreistelligen

Betrag an einem Geldautomaten am Wismarer Markt abgehoben. Eine Kamera zeichnete

den Vorgang auf.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin gab das Amtsgericht Schwerin nun die

Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung frei. Wer kennt die abgebildete Person?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der 03841/203 0

entgegen.



