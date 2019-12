POL-HRO: Korrektur- und Ergänzungsmeldung: 55-jähriger Rostocker vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche

nach dem 55-jährigen Jörg Eberhard WEICKERT aus Rostock (Nachname hier

korrigiert).



Personenbeschreibung:



- dunkles Haar

- 170cm groß, 73kg schwer

- normale Statur

- Dreitagebart



Bekleidung:

- blauer Pullover

- dunkle Jogginghose

- keine Schuhe



Besonderheiten:

- er ist barfuß unterwegs



Die vermisste Person hält sich im Raum Rostock (Rostock - Rerik) auf, obwohl der

eigentliche Wohnort Leipzig ist. Die Person ist seit dem 10.12.2019, 22.24 Uhr

von der Universitätsmedizin Rostock, Zentrum für Nervenheilkunde (UNK) abgängig.

Die Person ist psychisch instabil und fühlt sich durch Mikrowellen- und

Handystrahlung bedroht. Der Vermisste spricht Passanten an und warnt sie vor

Gefahren der Handystrahlung.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Jörg Eberhard WEICKERT seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann

Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter

der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



