POL-SN: Bildüberwachung auf dem Marienplatz überführt Fahrraddiebe

Schwerin (ots) - Auf den Bildaufnahmen der Kameraüberwachung des Marienplatzes

waren heute Nacht drei Personen zu sehen, die Damenfahrräder bei sich führten.



Weiterhin konnte gesehen werden, dass eine männliche Person einen

Bolzenschneider in einen Fahrradkorb legte.



Die Gruppe wurde kurze Zeit zuvor durch eine Streifenwagenbesatzung im

Stadtgebiet gesehen, allerdings ohne Fahrräder.



In der Goethestraße wurde das Trio heute Morgen gegen 02.35 Uhr gestellt.



Ein ein 24-jähriger, der Polizei hinlänglich bekannter Tatverdächtiger versuchte

zu fliehen, dies misslang jedoch, er wurde zu Boden gebracht und gefesselt.



In seinem Rücksack befanden sich Bolzenschneider und andere Einbruchswerkzeuge.



Der Diebstahl von zumindestens einem Fahrrad wurde direkt zugegeben. Die Polizei

leitete ein Ermittlungsverfahren ein.



