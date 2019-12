POL-NB: Drei Tatverdächtige nach Einbruch und Diebstahl eines Fahrzeuges gestellt

Neubrandenburg (ots) - Wie bereits in der Pressemitteilung (´Polizei bittet um

Zeugenhinweise´ vom 07.12.2019 14:21 Uhr) mitgeteilt wurde, ist es in der Nacht

vom 06.12.2019 zum 07.12.2019 zu einem Einbruch in die Werkstatt einer Firma für

Raumausstattungen im Hauerweg in Neubrandenburg gekommen. Die Täter haben dabei

einen Transporter mit Originalschlüssel entwendet und sind mit diesem

geflüchtet. Der mit Werkzeug gefüllte Transporter hatte einen Wert von ca.

17.000 Euro. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gab es nicht.



Am 10.12.2019 gegen 10:00 Uhr hat ein Zeuge der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass er den oben genannten

Transporter des Raumaustatters mit Originalkennzeichen in der Ortschaft Usadel

in Fahrtrichtung Neubrandenburg gesehen hat. Die Beamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg konnten den besagten Transporter im Gegenverkehr an der Kreuzung

Neustrelitzer Straße/Mirabellenstraße erkennen. Sie wendeten den Streifenwagen,

um die Verfolgung aufzunehmen. Ca. 500m vor der Lichtzeichenanlage der

Ortsumgehung Neubrandenburg ist es den Beamten gelungen, den Transporter zu

stoppen. Im Fahrzeug saßen drei Personen - eine weibliche 15-jährige Person und

zwei männliche 19- und 20-jährige Personen.



Die Beamten forderten die drei tatverdächtigen Personen auf, das Fahrzeug zu

verlassen. Sie wurden als Beschuldigte belehrt und einer Kontrolle unterzogen.

Dabei stellen die Beamten fest, dass der 20-jährige Fahrzeugführer keine

Fahrerlaubnis besitzt und zudem Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln

aufzeigte. Aus diesem Grund wurde er zur Blutprobenentnahme in das Klinikum

Neubrandenburg verbracht.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben die Spurensicherung

am Fahrzeug übernommen. Zudem wurde ein Tankbetrug bekannt, der am 08.12.2019 an

einer Tankstelle in Neustrelitz mit dem entwendeten Transporter begangen wurde.



Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen wegen des Einbruchsdiebstahls

und des Tankbetruges sowie des Fahrens ohne Führerschein und unter

Betäubungsmitteleinfluss gegen den 20-Jährigen dauern weiter an.



Erstmeldung:



Im Hauerweg, in 17036 Neubrandenburg kam es zu einem Einbruch in die Werkstatt

einer Firma für Raumausstattungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der

Werkstatt zuerst ein Fahrzeugschlüssel für den auf dem Gelände abgestellten

weißen Transporter entwendet. In der Folge flüchteten die Täter mit dem

Transporter in unbekannte Richtung. Der Transporter Nissan NV 400 trägt an den

Seiten die Aufschrift ´Raumausstatter Bülow´. Im Transporter waren verschiedene

elektrische Geräte u.a. Bohrmaschine und Akkuschrauber der Marke Makita. Der

Gesamtschaden beträgt ca. 17.000 Euro.



