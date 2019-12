POL-HRO: Vermisster 55-Jähriger aufgefunden - Löschung der Personenfahndung

Rostock (ots) - Der durch die Polizeiinspektion Rostock als vermisst gemeldete

55-jährige Mann aus Rostock ist heute Vormittag bei einer Kontrolle im Zug

zwischen Stralsund und Rostock festgestellt worden. Er wurde zurück in die

Universitätsmedizin Rostock, Zentrum für Nervenheilkunde gebracht.



Es wird um Löschung der Personenfahndung - insbesondere des veröffentlichten

Bildmaterials - gebeten.



Die Polizei bedankt sich wiederholt für die Unterstützung der Bevölkerung und

der Medien.



