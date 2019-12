POL-HST: Verkehrsunfall mit Kleinbus - drei verletzte Kinder

Ribnitz-Damgarten/B105 (ots) - Gestern Morgen, am 10.12.2019, ereignete sich auf

der Bundesstraße 105 zwischen Wiepkenhagen und Altenwillershagen ein Wildunfall,

an dem ein Kleintransporter beteiligt war, der fünf Kinder zur Schule bringen

wollte. Infolge des Zusammenstoßes mit dem Wildtier erlitten drei der insgesamt

fünf Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren leichte Verletzungen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Fahrer des VW Transporters

gegen 07:15 Uhr die B105 aus Richtung Stralsund kommend, als ein Hirsch die

Fahrbahn querte und es trotz Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß mit dem Tier kam.

Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Transporter war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird

auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die beiden unverletzten Kinder wurden mit einem Ersatztransport zur Schule

gefahren. Die anderen drei Schüler wurden zunächst durch den Rettungsdienst

übernommen und später auch an die Schule übergeben.



