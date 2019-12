POL-LWL: Mann soll Nachbarn mit Schreckschusswaffe angegriffen haben

Lübz (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 33-jährigen Mann aus Lübz

wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung. Der 33-Jährige

soll ersten Erkenntnissen zufolge am späten Dienstagabend mit einer

Schreckschusspistole auf seinen Nachbarn geschossen haben. Dabei erlitt das

63-jährige Opfer eine leichte Handverletzung. Der Vorfall soll sich an der

Haustür des Opfers ereignet haben. Der Tatverdächtige habe plötzlich mit der

Schreckschusswaffe vor der Tür gestanden und das Opfer damit bedroht. Der

63-Jährige habe daraufhin versucht, den Angriff mit der Waffe abzuwehren, wobei

sich ein Schuss löste. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin. Die Polizei nahm

den 33-jährigen Tatverdächtigen wenig später in seiner Wohnung vorläufig fest.

Er war alkoholisiert und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei einer

anschließenden Durchsuchung wurde auch eine Schreckschusspistole gefunden, bei

der es sich wahrscheinlich um die Tatwaffe handelt. Der Beschuldigte befindet

sich im Polizeigewahrsam. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar.



