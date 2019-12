POL-SN: Randale in Notaufnahme

Schwerin (ots) - Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in den heutigen

frühen Morgenstunden in der Notaufnahme der Helios-Kliniken Schwerin.



Gegen 02.45 Uhr betraten drei betrunkene georgische Personen (2x männl., 1x

weibl.) den Bereich der Anmeldung.



Hier kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst.



In der weiteren Folge entwickelte sich eine handfeste Schlägerei, bei der ein

Wachmann im Gesicht verletzt wurde.



Die drei äußerst aggressiven Personen verschafften sich gewaltsamen Zutritt,

durch die ansonsten nur vom medizinischen Personal zu öffnenen Türen, in den

Behandlungsbereich der Notaufnahme.



Patienten und Krankenhauspersonal wurden in Sicherheit gebracht.



Die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei handelten umgehend

und kompromisslos. Die Angreifer wurden überwältigt und gefesselt.



Durch die Aufregung während der Auseinandersetzung erlitt ein Wachmann im

Anschluss gesundheitliche Probleme, ein in der Aufnahme wartender Patient musste

ebenfalls sofort medizinisch betreut werden.



Die tatverdächtigen Personen wurden in Gewahrsam genommen. Ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des

Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4464908

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell