POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Lassan , LK VG

Anklam (ots) - Seit dem 09. Dezember 2019 gegen 10:00 Uhr, wird der Vorname:

Uwe Name: Reyning Alter: 06.06.1957 62-jährig Wohnort: 17440

Lassan vermisst. Herr Reyning wurde letztmalig gegen 09:30 Uhr am Ärztehaus in

der Leipziger Allee in 17389 Anklam gesehen. Er bewegt sich vermutlich mit einem

grauen PKW Honda CR-V mit dem amtlichen Kennzeichen OVP-T237 fort. Beschreibung

Uwe Reyning



- Größe: 175cm

- Haare: graue, wellige Haare und Oberlippenbart

- Gestalt / Figur: kräftig



zuletzt getragene Bekleidung:



- grüner Pullover

- blaue Jogginghose

- Halbschuhe mit Klettverschluss



mitgeführte Gegenstände:



- Brieftasche

- evtl. Gehhilfe (Krücke)



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die regionalen

Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei

bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt die

Polizei in Anklam unter  03971 2512224 , jede andere Polizeidienststelle

oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4464668

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell