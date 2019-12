POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Waren

Waren (ots) -



Am 10.12.2019 kam es gegen 16:50 Uhr in Waren

(Carl-Moltmann-Str./Röbeler Chaussee)zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden, an dem eine Fußgängerin und der Fahrer eines PKW

Mazda beteiligt waren. Eine 75jährige Frau überquerte an der Kreuzung

die Röbeler Chaussee aus Richtung Volksbad kommend in Richtung

Wohngebiet. Die Lichtzeichenanlage zeigte für sie grün. Der 76jährige

Fahrer bog mit seinem PKW von dem unbefestigten Parkplatz kommend auf

die Röbeler Chaussee nach links in Richtung Malchow ein. Die LZA

zeigte für ihn ebenfalls grün. Beim Abbiegen übersah er die

Fußgängerin, so dass es in Folge dessen zum Zusammenstoß zwischen dem

PKW und der Fußgängerin kam. Die Fußgängerin wurde bei dem

Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt und in das Klinikum Plau

eingeliefert. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.



