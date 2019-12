POL-HWI: Mehrere Pkw in Grevesmühlen aufgebrochen

Grevesmühlen (ots) - Bereits in der Nacht vom 07. zum 08. Dezember machten sich

unbekannte Täter, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen, an vier Autos in

der Ortslage Grevesmühlen zu schaffen. Dabei drangen sie in der Wismarschen

Straße und Am Kapellenberg gewaltsam in zwei der betroffenen Fahrzeuge ein. Im

Sandweg gelangten sie in zwei weitere Pkw, die nach ersten Erkenntnissen nicht

abgeschlossen waren. Insgesamt richteten die Täter einen Sachschaden von

mehreren hundert Euro an. Der Stehlschaden ist geringer.



Die Grevesmühlener Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und bittet um

Zeugenhinweise (Telefonnummer 03881/720 0).



