POL-HWI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Pötenitz (ots) - Heute Morgen, 07:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf

der Kreisstraße 45, bei dem sich die 22-jährige Autofahrerin schwere

Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen verlor die Frau, die in Richtung

Pötenitz unterwegs war, die Kontrolle über ihren Pkw nahe Benckendorf bei dem

Versuch einen Lkw zu überholen. Ihr Fahrzeug kam dabei offenbar aufgrund von

Straßenglätte links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die

22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird

auf 5.000 EUR geschätzt.



