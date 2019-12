POL-ANK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Pasewalk

Pasewalk (ots) - Bereits am Nachmittag des 29. November 2019 (gegen 17.30 Uhr)

ereignete sich auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz vor der Asklepios Klinik in

Pasewalk ein Verkehrsunfall, bei dem sich der oder die VerursacherIn mit dem

Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Bei einem Ausparkmanöver

beschädigte der/die unbekannte UnfallverursacherIn einen parkenden Mini Cooper

im Frontbereich. Erste Ermittlungen ergaben, dass der/die UnfallverursacherIn

kurz aus dem Auto ausstieg und von einer anderen Person auf dem Parkplatz

angesprochen wurde.



Die Polizei sucht nun insbesondere diese Person, die gegebenenfalls Angaben zum

Fahrzeugführer und/oder zum Fahrzeug machen kann. Hinweise nimmt das

Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200, aber auch jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



