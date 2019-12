POL-SN: Wohnungsbrand in der Friesenstraße

Schwerin (ots) - Flammen schlugen in der heutigen Mittagszeit aus einem

Küchenfenster in der Friesenstraße 22.



Durch einen Passanten wurde die Feuerwehr informiert. Zum Zeitpunkt der Meldung

herrschte Unklarheit, ob sich die 86-jährige Mieterin in der Wohnung aufhält.



Der Brand wurde durch die Kameraden der Feuerwehr zügig gelöscht, in der Wohnung

befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen.



Die ältere Dame kehrte kurze Zeit später von ihrem Einkauf zurück und bekam

einen riesen Schreck. Eine RTW-Besatzung kümmerte sich um sie.



Der Küchenbereich der Wohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft

gezogen, die anderen Räumlichkeiten wurden durch den Qualm verrußt.



Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die 86-Jährige wird bei ihrer Familie

unterkommen.



Nach ersten Erkenntnissen muss von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen

werden.



