POL-HST: 18-Jähriger fährt Pkw in einen Wassergraben

Born a. Darß (ots) - In der Nacht zu Dienstag, dem 10.12.2019, ereignete sich

auf einem Landweg bei Born a. Darß ein Verkehrsunfall mit einem Pkw Peugeot. Der

18-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Fahrerlaubnis

konnte der Heranwachsende nicht vorweisen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige zusammen mit seinem

26-jährigen Beifahrer gegen 00:30 Uhr den Verbindungsweg zwischen Ahrenshoop und

Born a. Darß. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der junge Fahrer offenbar

wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kam

mit seinem Pkw in einem wassergefüllten Graben zum Stehen. Sowohl der Fahrer als

auch sein Beifahrer konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Der Peugeot

war hingegen nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden.



Während der polizeilichen Maßnahmen ergab sich für die Polizeibeamten der

Verdacht, dass der aus der Region stammende 18-Jährige unter dem Einfluss von

Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille, weshalb

bei dem jungen Fahrer anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen

wurde.



Gegen den Beifahrer und Halter des Peugeot wird nun ebenfalls ermittelt. Der

26-Jährige steht im Verdacht, die Fahrt des 18-Jährigen in seinem Pkw zugelassen

zu haben, obwohl er anscheinend wusste, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt.

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Straßenverkehrsgesetz wurde gefertigt. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls

über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf zirka 4.000 Euro geschätzt.



Zudem wurde ein im Pkw aufgefundener Teleskopschlagstock sichergestellt und ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern

noch an.



Die Polizeiinspektion Stralsund weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass

Alkohol immer noch als eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit

Personen- und hohen Sachschäden gilt. Im vergangenen Jahr waren im Bereich des

Landkreises Vorpommern-Rügen 66 alkoholisierte Kraftfahrer verantwortlich für

derart schwere Verkehrsunfälle. Im Jahr 2017 waren es 65 Fälle. Daher bezieht

sich die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Stralsund durch

zielgerichtete Maßnahmen und Verkehrsprävention weiter auf die

Hauptunfallursachen, wie u.a. Alkohol, mit dem Ziel, das Verkehrsverhalten zu

verbessern und vor allem die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personen- und hohen

Sachschäden zu senken.



