POL-NB: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen durch Straßenglätte

LK MSE (ots) - Am Morgen des 10.12.2019 gab es im gesamten Bereich des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte extreme Straßenglätte. Auf Grund der,

den witterungsbedingten nicht angepassten Geschwindigkeit, ist es zu fünf

Verkehrsunfällen gekommen, wodurch zwei Personen schwerverletzt und drei

Personen leichtverletzt wurden.



Am 10.12.2019 gegen 05:50 Uhr ist es auf der L27 zwischen Groß Teetzleben und

Altentreptow zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei die 46-jährige Fahrerin

leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 46-Jährige mit ihrem

Fahrzeug auf Grund der Straßenglätte in einer Rechtskurve nach links von der

Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hat sich dann überschlagen und ist an einem

Baum zum Stehen gekommen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem

Fahrzeug befreien. Sie hat einen Schock erlitten und wurde mit dem Rettungswagen

in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden

von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste geborgen werden.



Am 10.12.2019 gegen 05:55 Uhr ist es auf der B198 zu einem Verkehrsunfall

gekommen, bei welchem eine Person schwerverletzt wurde. Nach bisherigen

Erkenntnissen befuhr der 52-jährige Fahrzeugführer die B198, als er in der Kurve

auf Grund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge hat

sich das Fahrzeug überschlagen und ist dann auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit dem

Rettungswagen in das Krankenhaus nach Neustrelitz verbracht werden. Das Fahrzeug

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeihauptrevieres

Neustrelitz haben den Verkehr zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges

halbseitig gesperrt und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Am 10.12.2019 gegen 07:10 Uhr ist es auf der L273 zu einem Verkehrsunfall

gekommen, bei welchem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und schwerverletzt

wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Fahrzeugführer die

L273 und kam kurz nach dem Ortsausgang Altentreptow auf Grund der Straßenglätte

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum.

Der 64-Jährige konnte mit Unterstützung von Ersthelfern das Fahrzeug verlassen.

Seine 63-jährige Ehefrau wurde auf dem Beifahrersitz im Fahrzeug eingeklemmt und

musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

werden. Die 63-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in das

Klinikum Neubrandenburg gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca.

10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Am 10.12.2019 gegen 07:40 Uhr ist es in der Platanenstraße in Neubrandenburg zu

einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein sechsjähriges Kind leichtverletzt

wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 34-jährige Mutter mit dem

Fahrzeug die Platanenstraße, als sich auf Höhe der Rentenversicherung auf Grund

der Straßenglätte von der Fahrbahn abkam und an einem Baum zum Stehen kam. Das

sechsjährige Mädchen klagte über leichte Schmerzen. Sie wurde vor Ort im

Rettungswagen behandelt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Am 10.12.2019 gegen 08:50 Uhr ist es auf der L35 zu einem Verkehrsunfall

gekommen, bei welchem ein 76-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Nach

bisherigen Erkenntnissen befuhr der 76-Jährige die L35 aus Richtung Burow

kommend, als er mit seinem Fahrzeug auf Grund von Straßenglätte kurz vor der

Ortseinfahrt Altentreptow nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach

überschlug und dann auf der Wiese zum Stehen kam. Der 76-Jährige konnte sich aus

seinem Fahrzeug befreien, wurde aber leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins

Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug beträgt ca.

1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die L35 halbseitig

gesperrt werden. Durch die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres

Altentreptow wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



