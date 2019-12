POL-SN: Diebesbande schlägt im Schlossparkcenter zu

Schwerin (ots) - Der Diebstahlsalarm ertönt, eine Verkäuferin sieht einen Mann

mit einer Tüte voller Kleidung aus dem Modegeschäft »New Yorker« laufen. Sie

forderte den Dieb auf stehen zu bleiben. Plötzlich rennen drei Personen aus dem

Schlossparkcenter in Richtung Goethestraße.



Zeitgleich wurde eine 25-jährige Verkäuferin durch eine männliche Person in

einem anderen Bereich des Bekleidungsgeschäftes angesprochen, offensichtlich ein

Ablenkungsmanöver.



Ein Mann, bekleidet mit einem langen dunklen Mantel verließ zu diesem Zeitpunkt

das Geschäft über den Ausgang direkt auf den Marienplatz. Auch er hatte eine

Tüte voller Diebesgut bei sich.



Die Verkäuferin versucht hinterzulaufen, konnte den Tatverdächtigen aber nicht

einholen, sie kehrte ins Geschäft zurück.



Der Mann, der das Ablenkungsmanöver durchgeführt hatte, befand sich immer noch

im Geschäft.



Die Verkäuferin versuchte ihn festzuhalten, dies lies sich der ca. 170cm große

Tatverdächtige nicht gefallen und stieß die Frau zu Boden. Anschließend

verschwand auch er aus dem Geschäft.



Die Polizei geht von einer Diebesbande aus, die gemeinschaftlich handelte.



Es liegen Erkenntnisse vor, dass diese fünf Tatverdächtigen nicht zum ersten Mal

im New-Yorker Modegeschäft des Schlossparkcenters zuschlugen.



Die Kripo Schwerin ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.



