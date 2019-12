POL-HST: Gemeinsamer Jahresrückblick in Sachen Prävention

Landkreis V-R/Stralsund (ots) - Am 06.12.2019 trafen sich die

Seniorensicherheitsberater des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie die

Präventionsberaterinnen der Polizeiinspektion Stralsund, um auf das Jahr 2019

zurückzublicken. Im Landratsamt in Stralsund tauschten sich die Berater*innen

u.a. über Themen im Bereich der Kriminalprävention (Betrugsstraftaten wie

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und ´Gewinnbenachrichtigungen´) sowie zu

Verkehrspräventionsthemen aus.



Hierbei standen die Vielzahl der Fälle an Betrugsstraftaten im Vordergrund und

mit welchen Mitteln und Maßnahmen weiter dagegen vorgegangen und aufgeklärt

werden kann. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass durch Veranstaltungen in

beispielsweise Seniorenheimen oder anderen Einrichtungen sowie zu besonderen

Anlässen (z.B. Seniorensicherheitstag) viele Menschen erreicht und diese für die

entsprechende Thematik sensibilisiert werden können.



Die Seniorensicherheitsberater des Landkreises Vorpommern-Rügen sind

pensionierte Polizeibeamte, die sich ehrenamtlich für die gute Sache einsetzen

und die Mitmenschen vor den neuesten, aber z.B. auch langanhaltenden

Betrugsmaschen warnen. Gemeinsam mit der Polizei setzen sich die

Seniorensicherheitsberater für die Aufklärung verschiedenster Themen ein, halten

Vorträge und stehen für Fragen rund um die Senioren zur Verfügung.



Das Projekt um die Seniorensicherheitsberater, welches durch das

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern vor vielen Jahren initiiert wurde,

bekommt finanzielle Unterstützung durch den Landesrat für

Kriminalitätsvorbeugung sowie dem kommunalen Präventionsrat.



Über die Internetseite des Landkreises V-R:

www.lk-vr.de/politik/Präventionsrat/Projektbörse/ können weitere Informationen

zu den unterschiedlichen Projekten gewonnen sowie der Kontakt zu den

Seniorensicherheitsberatern aufgenommen werden.



Weitere Tipps zum Thema Sicherheit gibt es auf der Internetseite

www.polizei-beratung.de oder bei den Präventionsberaterinnen der

Polizeiinspektion Stralsund, die u.a. über die E-Mail

sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de erreicht werden können.



