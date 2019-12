POL-HRO: Vermisster 9-Jähriger aufgefunden - Löschung der Personenfahndung

Rostock (ots) - Der durch die Polizeiinspektion Rostock als vermisst gemeldete

9-jährige Junge aus Rostock ist durch die Polizei aufgefunden worden. Er befand

sich bei einem Freund in einer Rostocker Wohnung.



Es wird um Löschung der Personenfahndung - insbesondere des veröffentlichten

Bildmaterials - gebeten.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4463755

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell