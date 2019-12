POL-HRO: Fahndung nach neunjährigem Jungen in Rostock

Rostock (ots) - Seit dem Nachmittag des 09.12.2019 wird der neunjährige



Alex Heller



vermisst. Er wurde letztmalig gegen 15:00 Uhr im Gerüstbauerring in Rostock

Groß-Klein gesehen. Das vermisste Kind ist abgängig aus einer medizinschen

Einrichtung, in der er stationär behandelt wurde. Alex ist zirka 140 cm groß,

schlank und hat kurze dunkelbraune Haare. Er ist mit einer grauen Kapuzenjacke,

grauem Kapuzenpullover sowie blauen Schuhen bekleidet. Weiteres zur Bekleidung

ist unbekannt. Wer hat Alex gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt

machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der Telefonnummer

0381-65880, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter:

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4463507

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell