POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 271 Utzedel - Hohenmocker (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) - Am 09.12.2019, gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 37-jährige Demminerin

mit ihrem PKW Toyota die L271 von Hohenmocker in Richtung Utzedel. Nach

bisherigen Erkenntnissen und vorgefundener Spurenlage kam das Fahrzeug nach

rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und überschlug

sich. Der PKW rutschte, auf dem Dach liegend, ca. 50 m auf der Fahrbahn ehe er

zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem

verunfallten Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde für

weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Demmin

gebracht. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 5.000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Unfallursache in einem Fahrfehler

der 37-jährigen zu vermuten.



