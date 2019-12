POL-HRO: 49-jähriger Mann in Rostock vermisst Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche

nach dem 49-jährigen Tino Rüß aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- schlanke Person

- ungepflegte Erscheinung

- längere dunkle Haare

- dunkler Oberlippenbart und grauer ungepflegter Kinnbart



Bekleidung:



- blaue Jacke



Die vermisste Person ist orientierungslos und gehbehindert Vermutlich hat er

einen Rollator bei sich. Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ Herr Rüß am

06.12.2019, gegen 21:30 Uhr, die Obdachlosenunterkunft in Toitenwinkel. Es gibt

derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Herr Rüß aufhalten könnte. Alle

bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Tino Rüß seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu seinem

derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter

der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4463366

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell