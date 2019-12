POL-HST: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz in Stralsund

Stralsund (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag, dem 08.12.2019, kam es in

der Wolfgang-Heinze-Straße in Stralsund zu einem gemeinsamen Einsatz von

Polizei- und Rettungskräften. Grund hierfür war der Hinweis über einen

verletzten, jungen Mann, welcher gegen 01:30 Uhr über den Notruf der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einging.



Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund

konnten mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes Stralsund bislang in

Erfahrung bringen, dass der 20-Jährige offenbar auf dem Rückweg von einer

Weihnachtsfeier war. Gegenwärtig sprechen Hinweise dafür, dass der Mann in der

besagten Nacht von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der

Wolfgang-Heinze-Straße in der dritten Etage fiel, als er offenbar an der Fassade

hochkletterte. Die Hinweisgeberin fand den Mann im Innenhof und verständigte die

Polizei, die die Überprüfungen zu dem möglichen Sturzgeschehen aufnahmen.



Bislang liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Gegenwärtig wird

davon ausgegangen, dass der junge Mann eine Wohnanschrift ganz in der Nähe

aufsuchen wollte, diese jedoch anscheinend nicht fand. Durch den Sturz aus zirka

neun Metern Höhe zog sich der aus der Region stammende Mann schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gefahren werden.



Ob und inwieweit der 20-Jährige zum Zeitpunkt des Geschehens unter dem Einfluss

von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand, wird ebenfalls geprüft.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern gegenwärtig noch an. Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die

Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890-0) zu wenden.



