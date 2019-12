POL-LWL: Zwei PKW gestohlen- Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots) - Nach dem Diebstahl zweier PKW in Parchim bittet die

Kriminalpolizei nun um Hinweise zu diesen Vorfällen. In der Nacht zum Montag

stahlen unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Ringstraße sowie in der

Straße ´Gänsekamp´ jeweils einen PKW vom Typ Ford Kuga. Dabei ist ersten

Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro entstanden. Die

Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang beider Taten aus. Die Polizei

ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu den

beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



