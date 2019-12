POL-SN: Täter lauern Passanten auf und rauben Brieftasche

Schwerin (ots) - Am Samstagabend wurde gegen 22.20 Uhr ein 56-jähriger

Schweriner Opfer eines Raubüberfalls.



Zwei bisher unbekannte Personen lauerten dem Schweriner in der Buschstraße, Ecke

1.Enge-Straße auf.



Ein Täter umklammerte den 56-Jährigen plötzlich von hinten. Bei der jetzt

stattfindenden Rangelei entwendete der Angreifer die Brieftasche des Opfers.



Beide tatverdächtige Personen flohen anschließend durch die 1.Enge-Straße in

Richtung Schusterstraße.



Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor letztendlich beide aus den Augen.



Zu Beginn der Verfolgung konnte er beobachten, dass durch den Haupttäter die

Brieftasche weggeschmissen wurde. Wie sich später herausstellte, fehlten 120

Euro Bargeld.



Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:



Beide ca. 25-30 Jahre alt, dunkle Kleidung mit Kapuze, 180-185 cm, athletisch,

dunkler Teint



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560, an das

Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de



