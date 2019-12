POL-HWI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K26 bei Vietlübbe

Wismar (ots) - Heute Morgen gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der K26 zwischen

den Ortschaften Reinhardtsdorf und Vietlübbe ein tödlicher Verkehrsunfall.



Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der 23-jährige Mann aus dem Landkreis,

der in Richtung Vietlübbe fuhr, ein weiteres Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren

nach dem Überholen habe der Fahrer offenbar die Lenkgewalt über seinen VW

verloren und sei frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der junge Mann erlag

noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Begutachtung der Unfallstelle

angefordert.



Der entstandene Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der

Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die K26 voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4462797

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell