POL-HWI: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der L03

Wismar (ots) - Ebenfalls gegen 07:00 Uhr kam es am heutigen Morgen bei Mühlen

Eichsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Der 49-jährige Fahrer eines Saab befuhr die L03 in Richtung Rüting. Trotz

bestehenden Überholverbotes setzte der 49-Jährige zum Überholen eines vor ihm

fahrenden Transporters sowie eines davor fahrenden LKW an.



Ein entgegenkommender Ford sowie ein dahinter fahrender Audi versuchten dem

Überholenden auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß des Saab mit dem

Ford. Der Saab-Fahrer verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß

noch vor dem stark abbremsenden LKW mit einem Straßenbaum zusammen. Der Fahrer

des Audis konnte trotz Bremsung das Auffahren auf den Ford nicht verhindern.



Die beteiligten Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte ärztlich versorgt.

Die 55-jährige Fahrerin des Ford sowie der Unfallverursacher wurden zur

medizinischen Versorgung zunächst ins Krankenhaus nach Grevesmühlen gebracht.



Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der

Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4462814

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell