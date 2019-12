POL-ANK: Diebstahl eines Autos in Greifswad

Greifswald (ots) - Zwischen dem 08. Dezember, gegen 20.00 Uhr, und dem 09.

Dezember 2019, ca. 08.15 Uhr, haben unbekannte Täter einen grauen Seat Alhambra

mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-PX37 An den Wurthen in Greifswald entwendet.

Es entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier

Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



