POL-LWL: Flüchtiger Autofahrer hat keine Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Drogeneinfluss

Ludwigslust (ots) - Beim Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen hat

die Polizei am späten Sonntagabend in Ludwigslust einen flüchtigen Autofahrer

gestellt. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, ist der

25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand einem

Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung. Der Autofahrer war der Polizei kurz

zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten versuchten

das Fahrzeug zu stoppen, fuhr der 25-Jährige davon. Im Zuge der Verfolgungsfahrt

mit Blaulicht und Martinshorn kollidierte das Fluchtauto seitlich mit dem

Streifenwagen der Polizei, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Nach

einer kurzen Flucht zu Fuß konnte der 25-Jährige schließlich von der Polizei

gestellt werden. Gegen den aus der Region stammenden Mann wurde Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter

Drogeneinwirkung erstattet.



