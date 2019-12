POL-HRO: Ergänzungsmeldung zu dem am 07.12.2019 verletzt aufgefundenen Mann in Rostock

Rostock (ots) -



Der 39-jährige Geschädigte konnte nach erfolgter ärztlicher

Behandlung durch die Kriminalpolizei befragt werden. Demnach hielt

sich der Geschädigte bei einem ebenfalls 39-jährigen Bekannten auf.

Zwischen den beiden Personen soll es zu einem Streit gekommen sein,

in dessen Folge der Geschädigte durch ein Messer zwei

Schnittverletzungen am Kopf erlitt. Die Verletzungen waren nach

Auskunft des behandelnden Arztes nicht lebensbedrohlich.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.



