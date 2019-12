POL-NB: Unbekannte stehlen 65 Weihnachtsbäume in Neustrelitz

PHR Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 06.12.2019 zum 07.12.2019 wurden von einem

Verkaufsstand am Kühlhausberg in Neustrelitz insgesamt 65

Weihnachtsbäume gestohlen. Bei dem Tatort handelt es sich um einen

eingezäunten Außenbereich des OBI-Baumarktes, welcher sich auf dem

zugehörigen Parkplatz befindet.



Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich bislang unbekannte Täter

durch Übersteigen der Umzäunung Zutritt in den Innenbereich des

Verkaufsstandes verschafft, um so die 65 Weihnachtsbäume entwenden zu

können. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Auf Grund der

großen Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein

größeres Fahrzeug als Transportmittel benutzten.





Die Neustrelitzer Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

aus der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Fahrzeug- oder

Personenbewegungen in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der

Tel.-Nr.: 03981-258 224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle

zu wenden.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



