POL-HRO: Einbruch in den Brüeler Bauhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Samstag, den 07.12.2019 wurde dem hiesigen Polizeirevier Sternberg

bekannt, dass in der Nacht vom 06.12.2019 zum 07.12.2019 in den

Bauhof der Stadt Brüel in der Sternberger Straße eingebrochen wurde.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter

über die Rückseite des Geländes gewaltsam Zutritt zum Bauhof. Im

Anschluss wurde die Lagerhalle angegriffen.

Aus dieser wurden ein Kleinlastkraftwagen (ähnlich einem Multicar)

samt Anhänger sowie diverse Anbaugeräte für das Fahrzeug und eine

größere Anzahl an Gartengeräten sowie Werkzeugen entwendet.



Zur Spurensicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum

Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls im besonders

schweren Fall.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Schadenshöhe von

über 100.000 Euro ausgegangen.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.





Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum

Tatverdächtigen geben können, werden gebeten dies dem Polizeirevier

Sternberg unter 03847-43270, über die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder in anderen

Polizeidienststelle zu melden.





Mit freundlichen Grüßen





René Borchers

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sternberg



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4461898

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell