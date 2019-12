POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall in Mölschow (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) - In der Nacht vom 07.12.2019 auf den 08.12.2019 ereignete

sich auf der K27 zwischen der Kreuzung Krumminer Tannen (B111) und Mölschow ein

schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Mann tödliche Verletzungen

erlitt. Gegen 00:25 Uhr wurde der Polizei eine leblose Person auf der Straße

liegend gemeldet. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 29-Jährige mit einem

Kleinkraftrad über die K27 aus Richtung Bannemin kommend in Richtung Mölschow.

Vor dem dortigen Bahnübergang fuhr er verbotswidrig auf der Gegenfahrbahn, kam

nach links von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei

erlitt er schwerste Kopfverletzungen. Der sofort eingesetzte Notarzt konnte an

der Unfallstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen.



