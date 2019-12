POL-NB: Verkehrsunfall mit Verletzten bei Gresenhorst (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 07.12.2019 ereignete sich in der Ortschaft

Gresenhorst gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf einer Kreuzung bei dem zwei

Personen Verletzungen erlitten. Ein 84-jähriger Skoda-Fahrer aus Marlow befuhr

den Verbindungsweg aus Richtung Wulfshagen nach Gresenhorst. In Gresenhorst

querte der Mann den Kreuzungsbereich der Landesstraße 182 (Marlower

Straße/Verbindungsweg). Hierbei übersah er die von rechts kommende,

vorfahrtsberechtigte 53-jährige VW-Fahrerin aus der Gemeinde Lindholz, welche

mit einem Dienstwagen der Deutschen Post von Gresenhorst in Richtung Marlow

unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrzeugführer erlitten leichte

Verletzungen und wurden in die Bodden-Kliniken nach Ribnitz-Damgarten gebracht.

Im Rahmen der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde Alkoholgeruch bei dem

84-Jährigen bemerkt. Er hatte einen Atemalkoholwert von 0,60 Promille. Gegen den

Skoda-Fahrer wurde dementsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet. Ferner wurde sein Führerschein eingezogen. Die PKW

waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten von einem

Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15

000 Euro.



Im Auftrag



PHK Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4461699

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell