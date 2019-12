LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Panzower Bach in Neubukow

Waldeck (ots) - Der Wasserschutzpolizei Wismar wurde am 07.12.2019 gegen 11:50

Uhr eine Gewässerverunreinigung in Neubukow gemeldet. Eine noch nicht bekannte

Flüssigkeit verunreinigte den Panzower Bach und drohte in den Hellbach bzw. in

Richtung Salzhaff weiterzufließen. Die freiwillige Feuerwehr Neubukow legte

Ölschlengel aus, um die Flüssigkeit zu binden. Durch die Wasserschutzpolizei

wurde eine Probe entnommen. Die Umweltbehörde des Landkreises Rostock sowie der

Zweckverband ´Kühlung´ sind für die Ermittlungen der Ursache hinzugezogen

worden. Durch verschiedene Maßnahmen wurde eine weitere Ausbreitung unterbunden.

Eine Strafanzeige wird gefertigt, die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.



