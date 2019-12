POL-NB: Alkoholisierte Person zeigt Hitlergruß in Greifswald

PHR Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag, um 08:34 Uhr, meldete sich ein Bewohner der

Gützkower Straße in Greifswald telefonisch bei der Polizei und gab

an, dass dort eine angetrunkene, männliche Person auf offener Straße

mehrfach den ´Hitlergruß´ zeigt und Aufkleber an Laternenmaste klebt.



Mithilfe des Zeugen konnten die eingesetzten Polizeibeamten des

Polizeihauptreviers Greifswald dort einen leicht alkoholisierten

22-jähriger Anklamer antreffen. Dieser bestätigte gegenüber den

Beamten, dass er mehrmals mit dem ausgestreckten Arm den ´Hitlergruß´

gezeigt und dabei ´Heil Hitler´ gerufen hätte. Auch wurden mehrere

Aufkleber mit asylkritischen Inhalten bei ihm gefunden. Die von der

Person an mehrere Masten angebrachten Aufkleber konnten ohne

Hilfsmittel wieder entfernt werden.



Der polizeiliches Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen gegen den Anklamer.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



