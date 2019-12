POL-LWL: Autofahrer nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gestellt

Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 hat die Polizei einen Autofahrer gestellt, der am

Donnerstagnachmittag zunächst mehrere andere PKW- Fahrer gefährdet haben soll

und dann nach einem verursachten Verkehrsunfall geflüchtet war. Der mit drei

Personen besetzte PKW war Zeugenaussagen zufolge zwischen Hagenow und Wittenburg

mit hoher Geschwindigkeit auf der Standspur unterwegs, als er plötzlich mit

einem anderen Auto seitlich kollidierte. Nach dem Zusammenstoß war der

17-jährige Fahrer ohne anzuhalten weitergefahren. Wenig später verursachte der

Fluchtwagen auf der BAB 24 bei Trittau (Schleswig- Holstein) einen

Verkehrsunfall, bei dem die drei Autoinsassen verletzt wurden. Die Polizei nahm

das Trio daraufhin vorläufig fest. Wie sich bei den weiteren Überprüfungen

herausstellte, ist der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis. Bereits vor dem Unfall war der betreffende PKW wegen Gefährdung

anderer Autofahrer bereits auf der BAB 24 bei Wöbbelin und bei Parchim

aufgefallen. In zwei der Polizei gemeldeten Fällen soll der PKW mit hoher

Geschwindigkeit auf der Standspur unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt

gegen den Fahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten

Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



