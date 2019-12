POL-HST: Ermittlungen zum Verdacht der Sachbeschädigung im Bereich des Nationalparkamtes Jasmund

Sassnitz (ots) - Wie der Polizei in Sassnitz am 27.11.2019 angezeigt wurde,

haben bislang unbekannte Tatverdächtige im Waldgebiet des Nationalparkamtes

Jasmund insgesamt acht Hochsitze angegriffen und beschädigt. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griffen der oder die Unbekannten im

Zeitraum vom 23.-26.11.2019 acht Hochsitze westlich der Landesstraße 303,

zwischen Rusewaser Damm und Hagen, an. Dabei wurden zum Teil die Schirme der

Kanzeln gewaltsam entfernt oder Hochstände im Ganzen umgekippt. Der geschätzte

Gesamtsachschaden an den jagdlichen Einrichtungen beträgt gegenwärtig etwa 500

Euro.



Die Kriminalpolizei erhofft sich, die Ermittlungen mit Hilfe von Zeugenhinweisen

weiter voranzutreiben. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat,

insbesondere zu Personenbewegungen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich an die

Polizei in Sassnitz (038392/3070), die Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium

Neubrandenburg (0395/5582-2224) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



