POL-GÜ: Tiefstehende Sonne führt zu schwerem Verkehrsunfall

Lohmen (ots) - An der Kreuzung der L17 / L11, bei der Gemeinde Lohmen, ereignete

sich am Vormittag des 05.12.2019 ein Unfall. Ein 51-Jähriger befuhr die L11 aus

Richtung Prüzen und wollte die L17 in Richtung Reimershagen überqueren. Er

übersah die vorfahrtberechtigte 36-Jährige, die sich auf der L17 in Richtung

Güstrow befand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 51-Jährige durch

die tiefstehende Sonne geblendet war. Beide Fahrzeugführer sind schwerverletzt

und wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit. Es

entstand Sachschaden von 30.000 Euro.



