POL-HST: Frau erlitt bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Richtenberg (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 05.12.2019 ereignete sich auf

der Landesstraße 192 zwischen Steinhagen und Richtenberg ein Verkehrsunfall, bei

dem eine Frau schwer verletzt wurde.



Eine 46-Jährige aus Richtenberg befuhr gegen 08:20 Uhr mit einem PKW VW die oben

genannte Straße in Fahrtrichtung Richtenberg. Auf Höhe der Ortschaft Berthke kam

sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und

überschlug sich mit dem PKW. Dabei erlitt die 46-Jährige schwere Verletzungen.

Durch Rettungskräfte wurde sie ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.



Der PKW VW war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der

Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.500 Euro.



