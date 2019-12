POL-GÜ: Ergänzung: Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest

Güstrow (ots) - Die heute früh, nach einem Einbruch im Ärztehaus in der

Haselstraße Güstrow, festgenommenen beiden 27 und 28 Jahre alten Täter haben zur

Tat keine Angaben gemacht. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgte auf Antrag

der Staatsanwalt Rostock die Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichtes.

Während für den 27jährigen ein Haftbefehl erlassen wurde, ist der 28jährige nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.



