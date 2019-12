POL-SN: Dreister Diebstahl - alle vier Räder von Pkw abgebaut

Schwerin (ots) - Dreister geht es kaum, von einem Pkw-Opel Astra wurden am

gestrigen Abend in der Hermannstraße die Räder entwendet. Dabei handelt es sich

um silberfarbene Alufelgen mit Dunlop-Allwetterreifen.



Auffällig ist die Tatzeit zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr.



Der Opel wurde auf zwei Blumenkübeln abgelegt, ein Passant informierte am

heutigen Morgen die Polizei.



Die Halterin des Pkw wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Diebstahl,

die Polizei setzte sie in Kenntnis.



