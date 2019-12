POL-NB: Ominöse Handwerker betrügen 74-Jährigen

Insel Rügen (ots) - Ein 74 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Trent auf der Insel

Rügen ist Opfer von betrügerischen ´Handwerkern´ geworden. Eine polnische Firma

hatte dem Geschädigten an der Haustür angeboten, die Dachrinne zu reparieren.

Nachdem der Tatverdächtige mit den Arbeiten fertig war, tauchten auf dem

Grundstück des Betrugsopfers zwei weitere Männer auf.



Einer gab sich als Firmenchef aus und forderte 6.000 Euro für die Arbeiten. Der

Geschädigte konnte zunächst nur 4.000 Euro zahlen. Die Übergabe des restlichen

Betrags zu einem späteren Zeitpunkt misslang, da der 74-Jährige misstrauisch

wurde und mit der Polizei drohte.



Die zuständigen Kripo-Ermittler suchen nun nach möglichen weiteren Opfern oder

Hausbesitzern, bei denen ominöse Handwerker mit der gleichen Masche vorgegangen

sind.



Betroffene oder mögliche Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat

Bergen unter 03838/810221, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4458730

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell