LWSPA M-V: Verstoß gegen int. Vorschriften an Bord eines Frachtgutschiffes - 1053,50 EUR Sicherheitsleistung

Waldeck (ots) - Am 03.12.2019 erfolgte auf einem Frachtgutschiff unter der

Flagge der Färöer Inseln im Hafen Mukran (Rügen) eine ISPS-Kontrolle zur

Erhöhung der Gefahrenabwehr bei Schiffen und Hafenanlagen. Dabei stellten die

Beamten der WSPI Sassnitz fest, dass Maßnahmen aus dem Gefahrenabwehrplan in

Bezug auf die Zugangskontrolle und der Sicherung der gesperrten Bereiche nicht

umgesetzt wurden. Unter anderem hatte eine vorgeschriebene Kontrolle für an Bord

gehende Personen nicht stattgefunden. Der Schiffssicherheitsoffizier (SSO)

verfügte nicht über die notwendigen Kenntnisse über den Inhalt des sog.

Gefahrenabwehrplanes. Nach Sachvortrag beim Bundesamt für Seeschifffahrt und

Hydrographie (BSH) musste der SSO eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1053,50

EUR hinterlegen.



