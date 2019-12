POL-ANK: Mehrere Einbrüche in Torgelow

Ueckermünde (ots) - In der Zeit von gestern Abend (03.12.2019) bis heute Morgen

(04.12.2019) haben bislang unbekannte Täter versucht in mehrere Geschäfte in

Torgelow einzubrechen. Betroffen sind neben einem Foto- sowie einem

Kosmetikstudio in der Bahnhofstraße auch eine Bar im Küstergang sowie eine

Autolackiererei im Spönerweg. In zwei Fällen gelang es den Tätern, in die

Gebäude einzudringen. In einem Fall (Fotostudio) waren sie sogar erfolgreich und

entwendeten technische Geräte im Wert von über 2.000 Euro. Der Gesamtschaden

aller Taten wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen

des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen,

die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



