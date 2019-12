POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Rostock (ots) - Am 04.12.19, gegen 09.30 Uhr ereignete sich auf der Auffahrt zur

B 103 Lütten Klein in Fahrtrichtung Warnemünde unter dem Brückenbauwerk ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 59-jährige Lkw-Fahrer den Zubringer

zur Bundesstraße, als er und sein Beifahrer den 17-jährigen Fußgänger von einem

Brückenpfeiler hervorkommen sahen. Plötzlich sprang der Fußgänger ruckartig vor

den Lkw, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Lkw erlitt

einen Schock. Alle Zeugen des Unfalls leisteten sofort erste Hilfe. Beide

Personen wurden anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.



Die Stadtautobahn nach Warnemünde war für die Unfallaufnahme und Bergung für

ca. zwei Stunden voll gesperrt. Die DEKRA wurde zur genauen Untersuchung der

Unfallursache angefordert.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4458670

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell