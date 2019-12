POL-HWI: Unbekannte stehlen Diesel und Batterien in Züsow

Wismar (ots) - Bereits gestern früh wurde die Wismarer Polizei über den

Diebstahl von etwa 400 Litern Diesel aus einem Baustellenfahrzeug informiert.



In der Nacht zum 03. Dezember 2019 entwendeten unbekannte Täter von einem in der

Satower Straße in Züsow abgestellten Bagger zwei Batterien. Weiterhin zapften

die Täter etwa 200 Liter Diesel aus dem Fahrzeug ab und entwendeten darüber

hinaus noch mehrere Kanister Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden liegt bei

circa 1000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei

in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



