POL-HRO: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung und Drogenfund festgenommen

Rostock (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in der

Rostocker KTV eine Sachbeschädigung, in deren weiteren Folge ein 22-jähriger

Mann vorläufig festgenommen wurde.



Gegen 02:20 Uhr haben sich zwei männliche Personen in einem Imbissladen in der

Rostocker KTV befunden, wobei einer der beiden Männer anfing verbal aggressiv

auf andere Kunden einzuwirken. Als die Männer aufgefordert wurden das Geschäft

zu verlassen, warf der aggressive 22-Jährige sein Essen in Richtung des

geschädigten Verkäufers und beleidigte diesen. Der 47-jährige Geschädigte

entschloss sich dann die Scheiben des Geschäfts zu schließen. Der Tatverdächtige

schleuderte daraufhin seine Tasche in die Scheibe, welche zerstört wurde. Der

Geschädigte erlitt dabei Schnittverletzungen.



Im weiteren Verlauf verließen die beiden Männer den Tatort und konnten durch

eine eingeleitete Nahbereichsfahndung in der Parkstraße aufgegriffen werden.

Dort gab der einschlägig polizeilich bekannte 22-jährige Tatverdächtige ein

Tütchen mit Betäubungsmitteln sowie Geld in typischer Stückelung heraus. Auf

Grund der neuen Erkenntnisse ordnete die Bereitschaftsstaatsanwältin der

Staatsanwaltschaft Rostock die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen

sowie eine Blutprobenentnahme an.



Im Rahmen dieser Durchsuchung wurden weitere szenetypische Gegenstände, Geld und

Betäubungsmittel gefunden. Die Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete daraufhin die

vorläufige Festnahme des 22-Jährigen an. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.



