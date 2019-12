POL-LWL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagenow (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen in Hagenow

hat die Polizei bei einem Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille

festgestellt. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der 52-jährige Autofahrer

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann hat die Polizei

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

erstattet. Die Polizisten brachten den 52-Jährigen zur Blutprobenentnahme und

stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4458136

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell