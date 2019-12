POL-HRO: Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest

Rostock/Güstrow (ots) -



Am 04.12.2019 um 03:15 Uhr informierte eine aufmerksame Anwohnerin in

Güstrow die Polizei über den Notruf, dass sie durch das Klirren einer

Fensterscheibe wachgeworden sei und einen Einbruch vermutet.



Sofort eingesetzte Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Güstrow

konnten eine eingeschlagene Fensterscheibe am Ärztehaus (Haselstraße)

entdecken. Zudem konnten sie Geräusche innerhalb des Gebäudes hören.

In der weiteren Folge wurden zwei männliche Tatverdächtige (27, 28

Jahre) im Gebäude festgenommen. Sie leisteten keinen Widerstand.



Weitere Angaben können gegenwärtig nicht gemacht werden. Die weiteren

Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Güstrow.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4457990

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell